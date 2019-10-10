https://news.day.az/society/1164378.html В этих частях Азербайджана будут перебои в подаче газа
В этих частях Азербайджана будут перебои в подаче газа
Сегодня с 10:00 ограничено газоснабжение четырех населенных пунктов Самухского района. Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз".
Будут устранены утечки газа, выявленные во время технического осмотра линий, проведен ряд работ по подсоединению новых линий к источнику газоснабжения.
Также сегодня с 14:00 в г. Агджабеди, ряде сел и поселков района будет приостановлена подача газа в связи с газификацией котельной комплекса "Asan Həyat" на просп. У. Гаджибейли в г. Агджабеди.
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