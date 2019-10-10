https://news.day.az/society/1164663.html Самолет Баку-Дубай совершил экстренную посадку в Иране
Самолет Баку-Дубай совершил экстренную посадку в Иране
Пассажирский самолет авиакомпании Flydubai, следовавший из столицы Баку в Дубай, совершил экстренную посадку в иранском городе Ширазе.
Причиной аварийной посадки стали технические неполадки воздушного лайнера, передает Day.Az.
Как сообщает агентство IRNA, в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.
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