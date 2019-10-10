Пассажирский самолет авиакомпании Flydubai, следовавший из столицы Баку в Дубай, совершил экстренную посадку в иранском городе Ширазе.

Причиной аварийной посадки стали технические неполадки воздушного лайнера, передает Day.Az.

Как сообщает агентство IRNA, в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

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