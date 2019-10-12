Азербайджан обратился к прикаспийским странам с просьбой помочь в поисках пропавшего рыбака - ВИДЕО
МЧС Азербайджана обратился к прикаспийским странам с просьбой помочь в поисках пропавшего 8 октября на Каспии рыбака, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на ведомство.
"Поиски пропавшего рыбака продолжаются с привлечением вертолета. МЧС Азербайджана обратился к МВД Казахстана, а также к МЧС России и министерству обороны Туркменистана с просьбой помочь в поисках", - отмечается в сообщении.
Ранее была найдена моторная лодка серии "ABA1074" в нерабочем состоянии.
Поиски рыбака продолжаются. Дополнительная информация будет предоставлена позднее.
Напомним, что четыре рыбака пропали на Каспии 8 октября. В результате поисков 9 октября около 00:55 Госпогранслужбой были найдены трое из них. Они были доставлены на базу Береговой охраны.
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