"Автомагистраль Баку-Губа-Россия будет платной. В настоящее время ведутся переговоры".

Как передает Day.Az со ссылкой на Modern.Az, об этом заявил глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

А.Наджафли сообщил, что подробная информация будет известна после завершения строительства дороги: "Строительство дороги, как ожидается, будет завершено к концу 2020 года. После этого соответствующие предложения о платной дороге будут представлены в Кабинет министров".

Официальный представитель Госгентства сказал, что в настоящее время не планируется установка тарифов на какие-либо другие дороги.

"Раньше был вопрос о платной дороге Баку-Алят-Астара-Иран. Но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня. Дорога, как и раньше, бесплатная", - сказал Наджафли.

По словам Наджафли, тарифы на дорогу Баку-Губа-Россия будет определять Тарифный совет.

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