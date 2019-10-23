https://news.day.az/society/1168342.html Тяжелая авария в Баку, есть пострадавшие
Тяжелая авария в Баку, есть пострадавшие
В Баку, рядом со старым автомобильным рынком, столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на пресс-службу минздрава.
В результате ДТП пострадали три человека.
В министерстве сообщили, что один из пострадавших (32 года) с закрытой черепно-мозговой травмой помещен в третью городскую Клиническую больницу. Другим пострадавшим (46 и 49 лет) медпомощь была оказана на месте.
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