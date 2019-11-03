https://news.day.az/society/1172039.html Названы нерабочие дни в ноябре в Азербайджане
Названы нерабочие дни в ноябре в Азербайджане
9 ноября - День Государственного флага Азербайджана - будет нерабочим днем.
Как передает Day.Az, в связи с тем, что 9 ноября приходится на субботу, 11 ноября будет нерабочим днем.
9, 10 (воскресенье) и 11 ноября будут нерабочими днями в Азербайджане.
12 ноября - День конституции - будет рабочим днем.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре