9 ноября - День Государственного флага Азербайджана - будет нерабочим днем.

Как передает Day.Az, в связи с тем, что 9 ноября приходится на субботу, 11 ноября будет нерабочим днем.

9, 10 (воскресенье) и 11 ноября будут нерабочими днями в Азербайджане.

12 ноября - День конституции - будет рабочим днем.

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