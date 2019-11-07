В Баку с 15 по 17 ноября состоится второй сезон самого модного проекта страны Baku Fashion Expo. Проект отличается тем, что служит максимально свободной платформой для творчества в сфере моды и насыщен всеми формами самовыражения: выставками, инсталляциями, мастер-классами, модными показами и шоу-румом дизайнеров.

Новый сезон Baku Fashion Expo 2019 будет ознаменован не только интересным фотопроектом об азербайджанских дизайнерах, но и новым сотрудничеством между Ассоциацией дизайнеров моды Азербайджана и креативным агентством Non Stop Creative Agency. Как известно, обе эти компании давно выступают организаторами, как собственных проектов, так и коллаборативных, но опыт объединения этих компаний под единым проектом осуществляется впервые. В беседе с Trend владелицы этих брендов - Айсель Гусейнова (AFDA) и Сабина Зулалова (Non Stop Creative Agency) рассказали о сотрудничестве и проекте, передает Day.Az.

- Айсель, скажите, что в первую очередь ждать от нового сезона Baku fashion Expo?

- А.Г.: Как всегда, это будет красивое, запоминающееся модное событие, и в этот раз, помимо образовательных активаций и шоурума, мы также сделали специальный проект с местными дизайнерами, частью которого и стала Сабина Зулалова.

- Сабина, с чего началось ваше сотрудничество с Ассоциацией?

- С.З.: Моё сотрудничество началось со знакомства с Айсель. Впервые нас представили друг другу на грандиозном проекте показа коллекции Versace, которое прошло на очень высоком уровне. Позднее встретившись и пообщавшись, пришла идея о сотрудничестве, чему я очень рада. Это первый проект, который мы делаем вместе, и я надеюсь, не последний. В этом проекте участвуют 3 моих бренда, 2 линии дизайнерской одежды и одна компания по организации мероприятий. Поэтому я буду выступать здесь не только как независимый дизайнер, но и как соорганизатор.

- Какова цель фотопроекта о местных дизайнерах в рамках экспо?

- А.Г.: На самом деле, главной идеей было показать полный спектр многогранного мира азербайджанских дизайнеров и приоткрыть "завесу тайны" над творческим процессом, который постоянно оставался в тени.

- С.З.: Также, как мне кажется, залогом успеха в мире моды является сплочение и коллаборация. Войдя в эту индустрию еще в 2003 году, я пригласила на свое первое дефиле всех азербайджанских дизайнеров, но, к сожалению, тогда еще не было таких модных проектов, где дизайнеры могут общаться и обмениваться опытом, своими достижениями и поддерживать друг друга, поэтому мне было особенно интересно участие в создании этого проекта.

- Каковы последующие планы Ассоциации Дизайнеров Моды Азербайджана и как вы видите последующее сотрудничество?

А.Г.: Ассоциация - это не только проект, объединяющий всех талантливых дизайнеров страны. Сейчас я работаю над тем, чтобы он стал неким "маяком" для свободно плавающих модельеров и профессионалов этой индустрии, чтобы дать им возможность реализовать свой потенциал. То же самое касается и нашего независимого бренда Baku Fashion Expo. И в этом мы очень надеемся на своих новых партнеров Non Stop Creative Agency, в лице Сабины, для того чтобы развиваться - нам необходимо объединять наши силы.

С.З.: Проект Baku Fashion Expo создан для поддержки молодых и начинающих дизайнеров, платформа, где они могут презентовать свои творения, где могут завести полезные знакомства и запустить новые проекты. А потому, мне будет очень интересно не только наблюдать за развитием такого ценного проекта, но и непосредственно участвовать в организационных вопросах.

Организатор Baku Fashion Expo - Ассоциация дизайнеров моды Азербайджана, при поддержке Non Stop Creative Agency, Baku Business Center, Lenovo с новой моделью Yoga,YAR, Dastan, Phobia VR и Class A fashion school. Напомним, что Baku Fashion Expo является ежегодным проектом Ассоциации дизайнеров моды Азербайджана и проводится два раза в год, позволяя дизайнерам максимально проявить себя как в стране, так и за рубежом.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

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