В Азербайджане немалую часть ДТП совершают старые автомобили. Поэтому необходимо упростить процедуру и условия приобретения новых автомобилей, кредитные условия, сделать более доступным их приобретение.

Об этом, в ходе обсуждения бюджета на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента), сказал депутат Шахин Исмайлов, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Депутат считает, что будет лучше, если электромобили будут освобождены от всех видов пошлин: "В мире существует хорошая практика, которую мы можем применить и в Азербайджане".