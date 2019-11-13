Глава Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-Ислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде в преддверии II саммита религиозных лидеров мира в Баку рассказал в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману о задачах этого представительного форума, важности межрелигиозного и межцивилизационного общения в современном мире и о связях с Русской православной церковью, передает Day.Az.

Представляем вниманию данное интервью.

- Уважаемый шейх, большое спасибо за эту возможность встретиться с вами. Мы встречаемся накануне II саммита религиозных лидеров мира. Я знаю, что в Баку съедутся лидеры самых разных религий. Это будет беспрецедентное событие. Вы являетесь вместе с Президентом Азербайджана инициаторами этого саммита. Что вы ждете от него, кого вы ждете на этот саммит? И вообще, какие цели вы ставите перед этим саммитом, который займет особое место в религиозной жизни планеты?

- Именем Аллаха, милостивого и милосердного. Я еще раз выражаю вам свою благодарность за то, что вы приехали для этого интервью. Это само по себе значимое событие, и я воспринимаю это как показатель вашего уважительного отношения к Баку, азербайджанцам и, в частности, к Шейх-уль-Исламу.

А что касается вашего вопроса, скажу следующее.

Сегодня в мире происходят сложные процессы, и необходимо, чтобы люди знали друг друга, понимали друг друга, выражали свое отношение к происходящему

Я сожалею, что сегодня мусульмане, населяющие определенную часть мира, не имеют возможности, например, выразить свое мнение с трибуны ООН. Я очень хотел бы, чтобы с трибуны ООН могли высказать свое слово религиозные деятели тоже. Политические деятели могут это сделать.

Поэтому я, как Шейх-уль-Ислам, уже 40 лет занимаю этот пост. За это время у меня было немало друзей, товарищей. Я поддерживал и поддерживаю с ними связь независимо от их религий и языков. Я хочу сегодня вспомнить некоторых из них. Хочу сегодня вспомнить патриархов: я знал и не раз встречался с Патриархом Пименом, со Святейшим Алексием II, да упокоит Аллах их души. И сегодня я счастлив, что во главе Русской православной церкви стоит такая личность, как Патриарх Кирилл. Во всех вопросах мы советуемся друг с другом, он дает свои благословения. Это очень важный для нас вопрос, хороший пример дружбы и братства.

Должен сказать, что инициатором, зачинателем проведения в Азербайджане саммита религиозных лидеров мира был общенациональный лидер Гейдар Алиев. В то время по его рекомендации, по его поручению мы провели в Баку Первый всемирный саммит по межрелигиозному диалогу. И этот саммит принес свои добрые плоды. Тогда в работе саммита приняло участие большое количество религиозных деятелей. Несмотря на оккупацию армянами более 20% наших территорий, чтобы содействовать мирному решению конфликта Святейший Патриарх добился участия в этом саммите Армянского Католикоса Гарегина. Мы тогда приняли декларацию и высказались за обмен военнопленными и заложниками, за возврат тел погибших соответствующим сторонам.

Самое главное заключается в том, что в ходе этого конфликта определенные силы выдвигали на передний план религию. Это сильно беспокоило нас, в том числе и Святейшего Патриарха Кирилла. С его помощью, хвала Аллаху, вопрос религиозного противостояния был снят. Сегодня он неактуален. Значение подобных саммитов трудно переоценить.

Сегодня вопросы, связанные с нагорно-карабахской проблемой, событиями, происходящими в Сирии, Йемене, Ираке, в мусульманском мире в целом, а также рост антисемитизма и исламофобии в странах Европы может привести к межрелигиозному противостоянию. И это нас не может не беспокоить. Поэтому мы приглашаем сюда, к нам в Баку, руководителей мировых религиозных организаций.

В работе саммита примут участие представители 25 религиозных мазхабов, патриархи, представитель католической церкви, авторитетные иерархи исламской религии, муфтии, представители патриархатов, а также в качестве гостей саммита руководители некоторых государств, председатели парламентов. Это свидетельствует о значимости подобных конференций

Идейным вдохновителем ее проведения был Президент Азербайджана Ильхам Алиев, и при его моральной и материальной поддержке мы смогли предпринять этот шаг.

Надеюсь и уверен, что участие в этом саммите около 600 представителей разных религий со всего мира, декларации, которые будут приняты на этом саммите, окажут положительное влияние на общественное мнение во всем мире, на мировую политику.

- Уважаемый шейх, вы являетесь главой мусульман Закавказья, Кавказа. Но для вас не секрет, что в самом исламском мире неспокойно. Вы сказали о росте исламофобии в мире. С другой стороны, в мире происходит целый ряд террористических актов, которые связывают с исламом, хотя терроризм не имеет национальности и не имеет религии. Что нужно сделать, по вашему мнению, чтобы в исламском мире царил покой? Чтобы не было ложных предубеждений в отношении ислама как религии? И как сделать, чтобы в сознании людей не связывались чудовищные проявления терроризма с одной из мировых религий, которой является ислам?

- Это весьма важный вопрос. Нас, религиозных деятелей, это серьезно заботит. Сегодня, наряду с антисемитизмом, исламофобией, возникла еще и христианофобия. И это находит подтверждение в Европе, в других регионах мира. Конечно, это нас пугает. Я верю в то, что в числе решений, которые будут приняты на этом саммите, одним из наиболее важных будет вопрос о необходимости правильного выстраивания отношений между религиями, государствами, народами, в особенности же между политиками.

И в этом, я думаю, имеется вина каждого из нас, каждого верующего человека, каждого религиозного лидера. В переходный период, в период независимости кое-где, прикрываясь знаменем ислама, призывали и призывают к терроризму, к противостоянию. Это не ислам. Ислам - религия мира и братства, ислам призывает к созиданию, а не к разрушениям и смертям. Того, кто виновен в смерти других, ислам считает неверным и определяет ему место в аду. Если кто-то из людей убьет другого созданного Аллахом человека, то его грех будет таким, будто он убил все человечество.

Я считаю, что все эти вопросы, которые будут обсуждаться на саммите, очень важны, и рад, что Азербайджан прилагает немало усилий и занимает одну из передовых позиций в деле их решения. Вспомним Бакинский процесс, процесс межкультурного и межрелигиозного диалога, осуществляемый под руководством Президента. Вспомним встречу министров иностранных дел стран - членов Организации Исламская конференция, работу, проделанную в рамках ОИК, и наряду со всем этим создание в 2017 году в Азербайджане Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества, проведение в Азербайджане почти каждый месяц какого-то всемирного форума. Все это, безусловно, является показателем отношения главы государства к этим вопросам. В данной сфере мы должны особо отметить деятельность Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Проводимые под ее руководством в области культуры и науки мероприятия и акции, ее связи с религиозными лидерами мира, в особенности с иерархами как католической, так и православной церквей, способствуют тому, чтобы мы, живущие в этих странах мусульмане, могли заявить о себе, говорить о своих проблемах. Главное заключается в том, чтобы каждое лицо сумело донести до своего народа, государства истину. И эту правду должны говорить мы - верующие. Если где-то возникают трудности или недоразумения по данному поводу, это означает, что в определенной степени виноват религиозный лидер данной местности.

И по этому поводу могу открыто назвать Сирию, взрыв церкви в Египте, вопрос о коптах, события, происходящие сегодня в Ираке, Йемене и в других регионах. В разрешении этих проблем мы должны помочь политическим деятелям. Не в том смысле, что мы должны стать их рукой. Я не имею в виду политиков, старающихся замаскировать свою жестокость, свою борьбу за кресло, за власть с помощью религиозных деятелей. Мы говорим о религиозных лидерах, указывающих им путь истины, способствующих объединению политической силы с силой духовной. Мы хотим предложить миру азербайджанскую модель мультикультурализма, и в этом плане саммит религиозных лидеров, на наш взгляд, является немаловажным примером.

- В прошлом году в Азербайджане и по всему миру отметили 100-летие первой демократической республики. Это была первая республика в мусульманском мире, парламентская. Прошло 100 лет. Сегодня Азербайджан - процветающее светское государство, достаточно строгое с точки зрения светскости. И здесь же - большое количество верующих, которые приходят в мечети. Как сегодня соотносятся государство и религия? Насколько вы и мусульмане Азербайджана чувствуете себя свободно в светском государстве? И насколько вы чувствуете внимание и влияние на ваше управление мусульман со стороны государства?

- После обретения государственной независимости, за истекшие 100 лет Азербайджан стал одним из развитых государств. Для меня очень важно то, что парламентом Азербайджанской Демократической Республики впервые были признаны избирательные права женщин. Я тоже был депутатом парламента и в эпоху СССР, и независимого Азербайджана, и я знаю, что такое государственность, Родина, нация, и я был в числе тех, кто проголосовал за независимость.

Сегодня, если в христианской церкви произойдет какое-то событие, шейх-уль-ислам обязан помочь и помогает ей. Обращаются ко мне как к аксакалу. Или, если возникнет сложность в еврейской общине, я сам иду к ним, помогаю. То же самое можно говорить о православной церкви. Они тоже приходят ко мне. Мы работаем сообща.

Еще раз повторю: эту возможность, эту обстановку толерантности создал для нас глава государства. 16 ноября, в День толерантности, президент Гейдар Алиев собирал нас - религиозных деятелей, беседовал с нами, интересовался нашими проблемами, давал нам свои советы. Сегодня мы продолжаем и развиваем эти традиции.

В прошлый свой визит в Азербайджан патриарх выступил в мечети Тезепир. В этом мероприятии принимали участие евреи, даже буддисты.

Хочу сказать, что в Азербайджане установились другие реалии, другая действительность.

Представьте, что у нас сегодня сунниты и шииты вместе совершают намаз, такое нигде больше не увидишь, кроме как в Азербайджане. У нас нормальное явление, когда мусульманин посещает церковь или синагогу, ставит там свечу. Или иногда представители христианской или еврейской общин обращаются к нам, и мы оказываем им свою помощь

Хочу сказать: в Азербайджане сложилась такая обстановка толерантности, которая может стать хорошим примером для всего мира. И эту обстановку, конечно, создал глава государства.

Вы представьте: в месяц Рамазан во время мусульманского поста во главе с господином Ильхамом Алиевым на ифтар собрались руководители и мусульманской, и христианской конфессий, послы многих стран мира, многие политические деятели. И мы вместе совершаем ифтар. И этот ифтар предназначен не только мусульманам, он является событием, делающим нас равными, объединяющим нас, является показателем отношений между государством и религией. У нас создан Государственный комитет по работе с религиозными организациями. Мубариз Гурбанлы возглавляет этот комитет. И он оказывает помощь и поддержку всем религиям, в том числе нам.

- Вы сказали поразительные вещи, уважаемый шейх. Во-первых, то, что в азербайджанских мечетях сунниты и шииты совершают намаз вместе. По-моему, нигде в мусульманском мире это больше не происходит. Вы сказали об удивительном многообразии, потому что Азербайджан, как об этом говорит Президент Ильхам Алиев, не только исторически мультикультурная страна, но она еще и многоконфессиональная страна. И действительно, на праздники и мечети полны, и православные храмы полны, и иудейские синагоги полны. В чем причины этой многоконфессиональности? В чем причины этого мультикультурализма и толерантности, они все-таки имеют исторические, наверно, корни?

- У арабов есть такая поговорка: народ принадлежит той религии, которой принадлежит глава его государства. Конечно, верования есть верования в бога. Тут важная роль принадлежит отношению главы государства, государства к религии. Конечно, многие государства говорят об этом, но ничего в этом направлении не делают. К какому государству ни обратимся, все заявляют, что у них самая большая толерантность, независимость. Говорят, но не делают. Если вникнуть в суть, можно заметить, что имеется большое недовольство. А у нас не так. У нас шейх может войти в еврейскую общину, принять участие в их церемониях, выражать им соболезнование. Поверьте, что я не раз посещал еврейскую общину, среди них были мои друзья. Мы часто общаемся с христианской общиной, я бываю у них, они приходят к нам. На днях мы вместе участвовали в траурной церемонии в связи с кончиной известного нашего академика Васима Мамедалиева. Пришел владыка Александр, глава еврейской общины, мы выразили соболезнование близким покойного. Такого больше нигде не увидишь. И, чтобы создать такую обстановку, надо приложить немало труда. Хочу еще раз подчеркнуть это: большая роль принадлежит государству, главе государства, вице-президенту. И я благодарен им за создание условий для распространения нашего опыта во всем мире. Саммит организован в Баку с тем, чтобы все могли воспользоваться этим опытом.

- Вы сказали, уважаемый шейх, что вы еще вели доброе знакомство и с Патриархом Пименом, и с Патриархом Алексием, мир их памяти. Сейчас у вас тесные связи с Патриархом Кириллом. Как вы в целом оцениваете связи между Духовным управлением мусульман Кавказа, которое вы возглавляете, и Русской православной церковью? Насколько они важны для межгосударственных отношений, для отношений между нашими народами? Предназначение религии и православной, и мусульманской - сближать народы. И в этом плане, конечно, роль вашего управления Русской православной церкви трудно переоценить.

- Чтобы оценить эти отношения, выразить свое мнение о них, конечно же, надо будет вспомнить советское время.

Советское государство нас объединило. Советы были коммунистическим режимом, безбожным режимом, но отношения живших в советские годы людей продолжаются и сегодня. Я тоже жил при Советах и скажу, что фундамент сегодняшних наших отношений заложен в те времена. Они заметны и с политической, и с религиозной, и с культурной точки зрения

Хочу сказать одно. Наши люди всегда защищали свой народ, свое государство. Советский народ вышел победителем из войны с фашизмом. В этом имеются заслуги всех религий, всех народов. Я помню, в годы войны люди приносили в мечеть Тезепир свои драгоценности, украшения, одежду. Сдавали в помощь фронту. Большие дела совершила православная церковь. То есть была идея, дух, который объединял нас, был святой дух.

И он не был ни коммунистическим, ни каким-либо иным. И благодаря ему мы одержали победу. Сегодня те, кто боролся за этот дух, погиб во имя этого духа, лежат в земле. И я выражаю свою благодарность господину Путину Владимиру Владимировичу за то, что в Ашхабаде он придал особое значение этому вопросу - празднованию 75-летия Великой Победы, пригласил всех людей из пространства бывшего СССР быть вместе, вместе отметить эту славную дату. Мне очень жаль, что фашизм, который мы тогда победили, и сегодня может возродиться в Европе, в других регионах мира, в небольших государствах, образовавшихся после распада СССР, имеют место случаи выступления против России.

В своем выступлении в Ашхабаде Президент Ильхам Алиев затронул этот вопрос, в частности, тот факт, что в Армении установлен памятник одному из фашистских прислужников, армянскому националисту Гарегину Нжде. Это считаю проявлением неуважения к священной памяти положивших свои жизни на алтарь Победы людей, независимо от их религиозной принадлежности. Поэтому я еще раз повторяю, мы должны вместе решать свои проблемы, должны помочь друг другу. В этом деле большие заслуги принадлежат Русской православной церкви. Русская православная церковь всегда играла роль хранителя, объединителя, в том числе и в отношении к мусульманам. В это дело много труда вложил Патриарх Кирилл. Мы поддерживаем очень хорошие отношения. Каждый визит Святейшего Патриарха Кирилла в Азербайджан является праздником для нашего народа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первый вице-президент госпожа Мехрибан Алиева с большим уважением относятся к Святейшему Патриарху Кириллу. Патриарх Кирилл, в свою очередь, с таким же уважением относится к Азербайджану, к азербайджанскому народу. Хочу добавить, что сегодня мы с Патриархом Кириллом являемся сопредседателями Межрелигиозного совета стран СНГ. Думаю, что наша совместная работа, наши связи приносят и свои политические плоды, помогают улучшению межгосударственных отношений, отношений между главами наших государств. Сказанное очень важно для нас и, инша Аллах (даст Бог), продолжим эти наши отношения в будущем.

- Вы сказали о предстоящем визите первосвятителя Русской православной церкви, Святейшего Патриарха Кирилла, который прибудет на саммит. Это ваша не первая встреча в этом году. Я знаю, что в начале года вы были в Москве, в Свято-Даниловском монастыре. И назвали Святейшего Патриарха своим братом. Это, наверное, самое теплое обращение, которое вы могли бы сказать в адрес главы другой религии. Вы уже говорили о его роли. И все-таки мне важна ваша оценка. Роль Святейшего Патриарха Кирилла, на ваш взгляд, в установлении межрелигиозного диалога? В достижении мира, внутрирелигиозного мира? Что должен сделать такой лидер, как патриарх российский, или другой религиозный лидер, чтобы способствовать диалогу, способствовать достижению мира?

- Наши братские отношения, о которых вы говорите, продолжаются. Святейший Патриарх - выдающаяся личность, большой ученый. Я считаю, что Бог проявил особую милость к русскому народу, сделав его религиозным лидером такую личность, как Патриарх Кирилл. Он одинаково хорошо относится ко всем религиям, испытывает большое уважение к мусульманской религии тоже. И это помогает становлению диалога между религиями, улучшению межрелигиозных отношений, отношений между руководителями государств. Он неоднократно принимал участие в наших форумах, выступал на них, и это само по себе является хорошим примером, еще раз подтверждает, что Святейший Патриарх уважительно относится к исламу, христианству, иудаизму, ко всем другим религиям.

Нас радует, что отношения между католической и православной церквями постепенно нормализуются. Я сужу об этом по тому, что во время визита Папы Римского Франциска в Баку он посетил мечеть Гейдара, выступил там. Там же состоялась наша с ним встреча. Во время этой встречи я увидел, что отношения между Святейшим Патриархом и Папой Римским развиваются в правильном русле. Папа Римский выразил желание улучшить эти отношения. Я всегда считал и считаю, что если наладится диалог не только между мусульманами и христианами, но и между всеми религиями, будем чувствовать себя гораздо спокойнее.

Поэтому я делаю все возможное. Не только тут, в Баку, но и в Грузии. Под руководством Патриарха Его Святейшества Илии проводили диалоги с участием представителей католической церкви. И это дало свои результаты.

- Вы, уважаемый шейх, возглавили Духовное управление мусульман Закавказья, будучи совсем молодым человеком. Уже более четырех десятков лет вы - во главе Управления мусульман Кавказа. У вас огромный авторитет в мусульманском мире, трудно даже его переоценить. И при этом я знаю, что вы - человек скромный. И все же: поскольку вы - человек, который вдохнул новую жизнь в жизнь мусульман Кавказа, что, на ваш взгляд, самое главное, что вам удалось за эти годы достичь в жизни мусульман Кавказа? Что вы хотите, ближайшие ваши планы. Что стоит, скажем так, в вашей повестке дня?

- Для меня очень важны события, происходящие на Кавказе, в России, в Азербайджане. Уже который год я являюсь председателем Высшего религиозного совета народов Кавказа. Это значит, что они относятся ко мне как к аксакалу всего Кавказа, я часто встречаюсь с ними. Приведу пример. В конце ноября - 24-го и 25-го - у меня две конференции на Северном Кавказе, там мы проведем свою конференцию. Во время этих конференций мы встречаемся с руководителями республик, с религиозными деятелями, стараемся создать на Кавказе тепло, скажем, кавказского дома. Я всегда говорю им, что каждый человек, будь он обычным человеком или верующим, религиозным деятелем, прежде всего он должен быть гражданином своей страны, должен служить своей религии, своему государству в рамках закона.

Я никогда не призывал религиозных лидеров к чему-то, кроме как к миру, братству, добрым отношениям, призываю всех, кто меня слушает, помочь друг другу, к совместному преодолению конфликтов. Это я делал и продолжу впредь.

- Я обратил внимание на очень важную вещь. Некоторое время назад вы учредили, как глава мусульман Кавказа, орден Шейх-уль-Ислама. И награждаете людей за наивысшие заслуги в достижении религиозного мира, в их благородной деятельности. Кстати, среди россиян, я знаю, вы этим орденом наградили президента России Владимира Путина, Святейшего Патриарха. Какие были у вас мысли, когда вы учредили этот орден? Почему вы посчитали, что он нужен как некий символ?

- Учреждая орден Шейх-уль-Ислама, я хотел создать свой символ, с помощью этого ордена хотел донести свои внутренние чувства, свои думы. Я присваиваю этот орден людям, в которых вижу мир, братство, добрые отношения. В частности, я награждаю этим орденом глав государств. Я вручил его общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Президенту России Владимиру Путину, Святейшему Патриарху Кириллу. Этим орденом также награждены такие государственные деятели, как покойный президент Узбекистана Каримов, президент Турции Эрдоган и многие другие.

Моя цель заключается в том, чтобы посредством ордена Шейх-уль-Ислама напомнить этим людям о мире, братстве, взаимоуважении, а также выразить свое отношение к ним независимо от их религии. Например, вручая орден Шейх-уль-Ислама Святейшему Патриарху, христианину, хотел сказать, что мы братья, и независимо от того, что вы патриарх, а я шейх, наша цель едина - служение Всевышнему. Нас всех создал единый Бог, и мы должны служить ему.

Пользуюсь возможностью, хотел бы выразить свою благодарность господину Путину Владимиру Владимировичу за то, что в своем выступлении он процитировал коранический аят, упомянул Аллаха. Это тоже можно назвать одним из результатов действия ордена Шейх-уль-Ислама.

Вы спросили об этом ордене, и я хотел показать вам результат. В том, что сегодня Президент Ильхам Алиев поддержал идею созыва межрелигиозного и межцивилизационного саммита, благословил его, оказал ему материальную и моральную поддержку, считаю, что сыграл определенную роль и мой орден Шейх-уль-Ислама. Храни его Аллах.

- Уважаемый шейх, в этом году вы отметили свой 70-летний юбилей. Хвала Всевышнему, вы в прекрасной физической форме, вам рано еще подводить итоги. Но все-таки это возраст, который позволяет делать одну вещь. Вы уже можете что-то сказать молодому поколению, выступить с каким-то напутствием. Какие слова вы уже и с высоты своего духовного положения, и с высоты возраста хотели бы адресовать молодым и мусульманам, и не мусульманам? Молодым азербайджанцам, и не азербайджанцам, как духовный лидер Кавказа?

- Для меня все люди равны, так как все они созданы Аллахом. Важна не их религия, а то, что они есть. Кто-то может быть христианином, кто-то мусульманином, кто-то евреем. Их создал Аллах, и Всевышний решил, чтобы так все было. И Аллах велит нам направлять людей на путь истины, показать им этот путь. За эти 70 лет, вы тоже дошли до 70-летнего возраста, я вас знаю с молодых лет, мы жили в двух государствах, являемся свидетелями двух веков, мы были гражданами такого государства, как Советский Союз, которого сегодня нет. Мы пережили все это.

Есть многое, что молодежь должна знать. Она должна знать, что люди старше их прошли через определенные трудности и достигли нынешнего уровня. Пусть учатся, изучают этот путь. Я не говорю, чтобы шли по моему пути, пусть найдут для себя еще лучший, более верный путь, но не разрушением, уничтожением прошлого, а созиданием, приумножением того, что было хорошее.

Я знаком со многими людьми, жившими в период СССР и ныне живущими в независимых государствах СНГ, наша молодость прошла вместе. Вчера из Термеза мне позвонил мой студенческий товарищ, приглашал в Узбекистан. Иногда звонят из Сибири, из других мест. Многое связывает нас. Я не хочу потерять все это. Хочу, чтобы это продолжалось, чтобы молодежь знала это. Молодежь - это будущее наших народов, государств. Она должна учиться, должна идти вперед. А мы должны помочь им в этом



- Вы знаете, уважаемый шейх, наша программа называется "Формула власти". Я беседовал уже со многими десятками лидеров государств и всегда в конце нашей беседы спрашивал: "А что такое "власть"? Какая она на вкус?" Я не так часто беседовал с религиозными деятелями. Что такое власть с точки зрения религиозного лидера? Есть ли она, духовная власть, и в чем она проявляется?

- Я вынужден рассказать об одном случае. Если вернуться в советский период, во время, когда произошли январские события, когда советские войска вошли в Азербайджан, вы все это знаете, были свидетелем происходившего. В то время Примаков и Гиренко были в Баку. Нас - меня, Исмаила Шихлы, Гасана Гасанова, Бахтияра Вахабзаде и еще нескольких человек - пригласили в Центральный Комитет. С Примаковым мы были знакомы. Он был востоковедом. Между нами была дружба, хорошие отношения. Он знал мою жизнь, знал, пройдя через какие трудности я пришел в религию. Всегда он мне говорил: "Ты поступил правильно". Я присутствовал на похоронах его сына. Между нами были близкие отношения. Он сказал, что уже поговорил с Горбачевым, мне предложил взять власть на себя, принять руководство, сказал, что окажут мне всемерную поддержку. Тогда еще не было 20 января. И военные еще не вошли в город. Для меня это было полной неожиданностью. И я, не задумываясь, ответил ему: "Ты же меня знаешь. Знаешь, что я человек религии, а не государственный деятель. Ты хочешь дать мне эту власть. Твоя власть для меня не стоит двух рукетов намаза. Для меня вера выше власти. И вы, зная меня, предлагаете мне такое". Я отверг его предложение, возможно, как друг осудил его: мол, ты не должен был предложить мне такое.

Моя власть появляется тогда, когда я остаюсь наедине с Аллахом, когда молюсь Аллаху. Только тогда я чувствую свою власть на земле. Поэтому, когда мне предложили руководить государством, я предпочел эту свою власть. Сегодня я еще раз хочу сказать, что нельзя сидеть на двух стульях одновременно. Ты должен быть или религиозным деятелем, или же деятелем государственным.

Быть религиозным деятелем и испытывать от этого удовольствие, наставление заблудшего человека на путь истины - это и есть самое большое счастье. Сегодня наш долг состоит именно в этом, и я это делаю.

- Я только хочу попросить Всевышнего - храни он вас, уважаемый шейх. Храни Всевышний мусульман Кавказа, весь азербайджанский народ. И чтобы все в вашей жизни было хорошо и радостно. Спасибо, уважаемый шейх.

- Спасибо. Конечно, вы тоже имеете большое влияние. Для нас важно, с кем мы общаемся. Мое уважение к вам увело меня в прошлое, заставило еще раз пережить то, что было в молодости, в советское время, и я вспомнил свое 70-летие, помолодел немного. За это я вам благодарен. Спасибо.

- Спасибо большое, спасибо. Кланяюсь вам. Спасибо.