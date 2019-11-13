В Гяндже совершен поджог автомобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке "ДОС-6".

Был совершен поджог легкового автомобиля и микроавтобуса, принадлежащих Султану Алиеву. Потерпевший, который несколько месяцев назад столкнулся с похожей ситуацией, утверждает, что поджог совершен нарочно и требует найти и наказать виновника.

На основании обращения потерпевшего С.Алиева сотрудники Управления полиции Кяпазского района проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Пока в качестве подозреваемых никто не задержан.