https://news.day.az/society/1175333.html В Гяндже совершен поджог автомобилей
В Гяндже совершен поджог автомобилей
В Гяндже совершен поджог автомобилей.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке "ДОС-6".
Был совершен поджог легкового автомобиля и микроавтобуса, принадлежащих Султану Алиеву. Потерпевший, который несколько месяцев назад столкнулся с похожей ситуацией, утверждает, что поджог совершен нарочно и требует найти и наказать виновника.
На основании обращения потерпевшего С.Алиева сотрудники Управления полиции Кяпазского района проводят оперативно-розыскные мероприятия.
Пока в качестве подозреваемых никто не задержан.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре