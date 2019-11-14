https://news.day.az/society/1175686.html В Гяндже столкнулись два автомобиля, есть погибший
В Гяндже столкнулись два автомобиля, есть погибший
В Гяндже произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на автомагистрали Гянджа-Шамкир. В результате столкновения двух легковых автомобилей один человек погиб, несколько человек получили ранения.
По факту проводится расследование.
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