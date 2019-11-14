В Гяндже произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на автомагистрали Гянджа-Шамкир. В результате столкновения двух легковых автомобилей один человек погиб, несколько человек получили ранения.

По факту проводится расследование.