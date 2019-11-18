В рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 тысяч деревьев, приуроченной к юбилею гениального поэта Имадеддина Насими, на обеих сторонах вдоль Лянкяранского участка автодороги Баку-Астара будет создана зеленая полоса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал первый заместитель главы ИВ Лянкярана Мухаббат Бабаев.

По его словам, на проспекте Гейдара Алиева в Лянкаране, вдоль прибрежной полосы Каспийского моря, запланирована посадке вечнозеленых саженцев. В целом, в рамках этой инициативы в районе планируется посадка двух тысяч деревьев. В основном будут посажены вечнозеленые растения.

Бабаев отметил, что территория где будут посажены деревья уже выровнена, созданы канавы и выкопаны лунки.

Отметим, что в конце ноября по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в один день будет посажено 650 тысяч деревьев в связи с 650-летним юбилеем великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено такое количество деревьев. Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО "Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана". В основном, это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень и другие.