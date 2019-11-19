https://news.day.az/society/1176940.html Чудовищная цепная авария в центре Баку, образовалась пробка - ВИДЕО
Чудовищная цепная авария в центре Баку, образовалась пробка - ВИДЕО
В центре Баку на Московском проспекте произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
Как сообщили Day.Az читатели находящиеся на месте происшествия, столкнулись по меньшей мере 3 автомобиля, один перевернулся.
Информации о пострадавших и погибших нет. На место аварии прибыли две кареты скорой помощи и патрули дорожной полиции.
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