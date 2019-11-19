В центре Баку на Московском проспекте произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

Как сообщили Day.Az читатели находящиеся на месте происшествия, столкнулись по меньшей мере 3 автомобиля, один перевернулся.

Информации о пострадавших и погибших нет. На место аварии прибыли две кареты скорой помощи и патрули дорожной полиции.