Государственная служба автомобильного транспорта обратилась к пассажирам междугородних автобусов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в обращении сказано:

"С целью повышения качества междугородних пассажироперевозок с первого ноября Государственная служба автомобильного транспорта создала мониторинговую группу. Мониторинги осуществляются по трем направлениям: Баку-Сумгайыт (Сумгайыт, Хырдалан, Масазыр, Сарай, Новханы); из столицы в регионы и обратно; а также в международных направлениях. Просьба к пассажирам, параллельно с мониторингами, сообщать в Госслужбу о проблемах в пассажироперевозках из регионов в столицу".

Из Госслужбы сообщили, что предложения и жалобы принимаются на "горячую линию" по телефону 012 566 52 58.

"В первую очередь хочу обратиться по поводу качества услуг, оказываемых в сфере пассажироперевозок в направлении столицы из Балакенского, Гахского, Габалинского, Огузского, Загатальского, Шекинского административных районов Шеки-Загатальского экономического района", - сказал пресс-секретарь Госслужбы Нурида Аллахъярова.