19 ноября на территории Лянкяранского района Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,5.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 19 км к северо-востоку от Лянкяранской станции в 17.45 по местному времени.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 16 км, в эпицентре и прилегающих районах толчки ощущались силой до 3 баллов.