https://news.day.az/society/1177272.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 ноября на территории Лянкяранского района Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,5.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 19 км к северо-востоку от Лянкяранской станции в 17.45 по местному времени.
Эпицентр землетрясения располагался на глубине 16 км, в эпицентре и прилегающих районах толчки ощущались силой до 3 баллов.
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