Температура воздуха в Баку в настоящее время на четыре градуса ниже климатической нормы, передает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

На территории страны наблюдается дождливая погода, в предгорных и горных районах идет снег, местами сильный. Количество выпавших осадков в Лянкяране составило 55 мм (32% месячной нормы), Астаре - 31, Нефтчале - 19 мм (42%), Набрани - 18, Лерике -15, Гусаре, Бейлагане - 13, Огузе -12, Шабране, Гёкчае - 11, Ярдымлы, Кишчае - 10, Губе, Габале, Имишли - 9, Алтыагаче, Хачмазе, Исмайыллы, Тертере - 8, Агсу, Зардабе - 7, Билясуваре, Сарыбаше, Шеки, Евлахе, Кюрдамире, Сабирабаде - 6, Сумгайыте - 15 мм (54%), в Баку - 6 мм (21%), Бине, Маштаге - 5 мм.

Толщина снежного покрова в Алтыагаче составила 22, Лерике, Сарыбаше - 20, Кишчае - 18, Грызе, Гусаре - 16, Хыналыге - 9, Губе - 7, Маразе - 5 сантиметров.

Минимальная температура воздуха в горных районах - 3-8, на высокогорных территориях - 14-18 градусов мороза.