Акция по посадке 650 тысяч деревьев в связи с Годом Насими состоится 5-го декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

"В рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, в один день будет высажено 650 тысяч деревьев, в связи с 650-летним юбилеем великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими во всех регионах страны начнется высадка деревьев. Акция пройдет под лозунгом "Внеси вклад в природу"", - сказала она.