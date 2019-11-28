https://news.day.az/society/1180150.html Стала известна дата посадки 650 тысяч деревьев в Азербайджане
Стала известна дата посадки 650 тысяч деревьев в Азербайджане
Акция по посадке 650 тысяч деревьев в связи с Годом Насими состоится 5-го декабря.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.
"В рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, в один день будет высажено 650 тысяч деревьев, в связи с 650-летним юбилеем великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими во всех регионах страны начнется высадка деревьев. Акция пройдет под лозунгом "Внеси вклад в природу"", - сказала она.
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