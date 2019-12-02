https://news.day.az/society/1181526.html Названо число нерабочих дней на новогодние праздники - постановление Кабмина
Названо число нерабочих дней на новогодние праздники - постановление Кабмина
Премьер-министр Али Асадов подписал постановление об определении рабочих и нерабочих дней в связи с новогодними праздниками, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на официальный сайт Кабмина.
Согласно документу, с целью обеспечения последовательности выходных, 28 и 29 декабря 2019 года определены как рабочие дни, а 3 и 6 января 2020 года - как нерабочие.
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