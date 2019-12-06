На Большом и Малом Кавказе погода будет в основном без осадков, однако вечером восьмого декабря местами ожидается дождь, снег, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью будет 0-3, днем 5-7 градусов тепла.

На территории Лянкяран-Астара временами ожидаются дожди, в горных районах снег. Температура воздуха ночью составит 4-6, днем 8-11 градусов тепла, в горах ночью от 2 до 3 градусов мороза, днем 4-6 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне погода в основном без осадков, но вечером восьмого декабря местами ожидается дождь. Утром местами будет туман. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 7-12 градусов тепла.

Погода в Нахчыванской АР в основном будет без осадков. Однако ночью и утром восьмого декабря местами ожидаются осадки, в горных районах снег. Температура воздуха ночью составит от 3 до 2 градусов мороза, в горных районах 5-7 градусов мороза, днем 5-9 градусов тепла.

В столице ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода, в основном без осадков. Но к вечеру восьмого декабря в некоторых местах возможны дожди. Утром будет слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит 3-5, днем 10-13 градусов тепла.