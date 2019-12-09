Ученые рассказали, чем грозит повышение температуры воды Каспийского моря
За последние годы температура поверхностных вод Каспийского моря увеличилась. Продолжение повышения температуры может привести к последствиям для морской экосистемы.
Об этом сообщили Trend в отделе гидрометеорологии Каспийского моря Института географии Национальной академии наук Азербайджана, передает Day.Az.
Сообщается, что температура поверхностных вод Каспийского моря повышалась на 0,35 градуса по Цельсию в 2001-2015 годах и в среднем на 0,023 градуса по Цельсию ежегодно.
Согласно исследованиям отдела, изменение температуры в море меняется из года в год. Однако, за 15 лет в Каспийском море наблюдается лишь постепенный рост, а не понижение температуры.
"Если так и продолжится, то это может привести к негативным последствиям для морской экосистемы, повышение температуры поверхностных вод оказывает очень негативное влияние на морскую экосистему", - сообщили в отделе Института.
В отделе института отметили, что рыбы, тюлени и другие обитатели морской среды привыкают к определенной температуре.
"Если температура поднимается на 0,5 или 1 градус, то происходит катастрофа, они начинают массово вымирать", - сказали в отделе.
Повышение температуры поверхностных вод на Каспии в основном связано с глобальным потеплением.
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