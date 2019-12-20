https://news.day.az/society/1187188.html В Шамкире произошел сильный пожар
В Шамкире произошел сильный пожар
В селе Деллер Джейир Шамкирского района Азербайджана произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, пожар произошел в теплице общей площадью 500 кв.м. Сгорело полиэтиленовое покрытие площадью 20 кв.м. и 200-литровый масляный бак.
Остальная часть теплицы была защищена от огня.
Пожар был потушен подразделениями Госслужбы пожарной охраны МЧС.
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