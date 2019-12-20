В селе Деллер Джейир Шамкирского района Азербайджана произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, пожар произошел в теплице общей площадью 500 кв.м. Сгорело полиэтиленовое покрытие площадью 20 кв.м.  и 200-литровый масляный бак.

Остальная часть теплицы была защищена от огня.

Пожар был потушен подразделениями Госслужбы пожарной охраны МЧС.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Pul Lazımdır?