https://news.day.az/society/1187801.html ОАО "Азеришиг" приняло все меры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в день муниципальных выборов
ОАО "Азеришиг" приняло все меры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в день муниципальных выборов
ОАО "Азеришиг" обеспечит стабильным и качественным электричеством все избирательные участки во время муниципальных выборов 23 декабря в Азербайджане.
Об этом сообщил Trend руководитель пресс-службы предприятия Танрыверди Мустафаев. По его словам, в этом отношении уже приняты технические меры, выделены дополнительные машинные механизмы и оборудование.
На соответствующих подстанциях и трансформаторных станциях была установлена круглосуточная система дежурства. Запланированные на день выборов работы по реконструкции, ремонту и переоснащению также будут временно остановлены.
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