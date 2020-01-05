Около станции Гала ЗАО "Азербайджанские железные дороги" произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО, передает Day.Az.

"Машина скорой помощи с номерным знаком "90-JB-417", которой управлял Керимов Маис Мустафа оглу, попыталась пересечь железную дорогу возле станции. В это время машина скорой помощи столкнулась с движущимся локомотивом. В результате происшествия водитель Керимов Маис Мустафа оглу, врач Сулейманова Зарифа Мамед газы, фельдшер Насибов Байрам Камал оглу получили травмы различной степени тяжести. Машина скорой помощи также была повреждена. Пострадавшие были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последствия ДТП были устранены в 06:45, и было восстановлено движение поездов.

"Предварительное расследование показало, что водитель машины скорой помощи нарушил требования статьи 44 "Закона о дорожном движении". По факту ведется расследование" - говорится в сообщении.