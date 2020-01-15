https://news.day.az/society/1194105.html Новое назначение в Главном управлении полиции Баку
Новое назначение в Главном управлении полиции Баку
Начальник Управления по следствию и дознанию Главного управления полиции (ГУП) Баку, полковник полиции Назим Исмайлов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Управления оперативной и статистической информации ГУП Баку, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Приказ о назначении подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
Информацию подтвердил глава пресс-службы ГУП Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.
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