https://news.day.az/society/1194255.html В Азербайджане заснувший за рулем водитель сбил двух человек - ВИДЕО
В Азербайджане заснувший за рулем водитель сбил двух человек - ВИДЕО
В Азербайджане заснувший за рулем водитель стал причиной тяжелого дорожно-транспортного происшествия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, инцидент зафиксирован в одном из регионов.
Мужчина, задремавший за рулем Mercedes, потерял управление и сбил двух человек, один из которых шел по узкому тротуару, а другой - по краю проезжей части.
В результате инцидента одного из мужчин отбросило на обочину. Другой пешеход ударился об столб, на котором установлена камера видеонаблюдения, и скончался на месте происшествия.
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