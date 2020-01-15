В Азербайджане заснувший за рулем водитель сбил двух человек - ВИДЕО

В Азербайджане заснувший за рулем водитель стал причиной тяжелого дорожно-транспортного происшествия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, инцидент зафиксирован в одном из регионов.

Мужчина, задремавший за рулем Mercedes, потерял управление и сбил двух человек, один из которых шел по узкому тротуару, а другой - по краю проезжей части.

В результате инцидента одного из мужчин отбросило на обочину. Другой пешеход ударился об столб, на котором установлена камера видеонаблюдения, и скончался на месте происшествия.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.