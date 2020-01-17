В Азербайджане подготовлен законопроект "О пищевой безопасности"

При согласовании с соответствующими государственными органами подготовлены законопроект "О пищевой безопасности" и пакет соответствия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на отчетной конференции по итогам 2019 года сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли.

По его словам, законопроект и пакет соответствия отправлены в Кабинет министров. Для успешного исполнения "Государственной программы об обеспечении пищевой безопасности в Азербайджане на 2019 - 2025 годы" создана рабочая группа и разработан план мероприятий.

Тахмазли добавил, что в прошлом году для изменения законодательных актов по направлениям деятельности Агентства были приняты шесть законов, подписаны девять указов и 11 распоряжений.

Председатель АПБ сообщил, что Кабинет министров вынес семь решений в направлении приведения в соответствие имеющихся законодательных актов и утверждения новых правил.

Тахмазли отметил, что с целью приведения в соответствие санитарных, фитосанитарных и ветеринарных норм с международными стандартами создана Комиссия по Кодексу Алиментариусу, рабочая группа по Охране здоровья растений и животных, а также подготовлен и утвержден план мероприятий. Уже шесть санитарных, фитосанитарных и ветеринарных норм и правил утверждены решением Коллегии Агентства, свыше 20 проектов вынесены на обсуждение соответствующих Комиссий и рабочих групп.

Помимо этого, с целью предупреждения причинения вреда здоровью человека энергетическими напитками, в 2019 году разработаны и министерством юстиции внесены в Государственный реестр правовых актов "Временные нормы и санитарные правила по энергетическим напиткам".