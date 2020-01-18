Так уж повелось, что летом мы думаем о зиме, а зимой - о лете. Человек всегда чем-то недоволен. В летний зной с ностальгией вспоминает о заморозках, а с началом зимы с трепетом думает о солнце, жаре и море.

Как говорил снеговик Олаф из диснеевского "Холодного сердца", "не знаю, почему, но я всегда млею, когда думаю о лете. И о солнце. И обо всем горячем".

Сегодня, в середине зимы нам тоже почему-то захотелось вспомнить о лете и обо всем горячем.

С чем ассоциируется у нас лето? Конечно же, с морем. А море - с приморскими бакинскими поселками. Например, с любимым всеми старинным поселком Мардакян. Но поговорим в этот пасмурный январьский день не о пляжах и загаре, а об истории этого чудесного места, с которым у очень многих бакинцев связаны детство, каникулы и дачи.

Не все бакинцы ездят отдыхать на лазурные заморские пляжи, да и зачем, когда на нашем побережье есть все для летнего отдыха.

Но о прекрасных возможностях для досуга, имеющихся на Абшероне, догадались первыми не мы, современные жители столицы, обладатели дач и заядлые пляжники, а наши предшественники - знаменитые азербайджанские меценаты, которых можно назвать основателями уникального национального курорта под названием Мардакян. От этого любимого всеми бакинского поселка нас, сегодняшних жителей столицы, отделяет не более 40 минут езды на автобусе. А на легковушке и того быстрее.

Как же этот маленький поселок превратился в зону отдыха и здравницу, имевшую в советские времена даже общесоюзное значение?

Оказывается, выбор Мардакяна для создания курортной зоны не случаен. Известна история о том, как у одного из знаменитых азербайджанских меценатов тяжело заболела младшая дочь. По мнению врачей, восстановить здоровье ребенка может только чистейший воздух, поэтому ее необходимо увезти из промышленного Баку. Растревоженный отец обратился за советом к аксакалам - где находится это, самое экологически чистое место на Абшеронском полуострове, которое положительно повлияет на организм больного ребенка? Вопрос был непростой. Аксакалы, посоветовавшись, все же нашли решение. Меценату посоветовали зарезать 30 баранов и их мясо, завернутое в марлю, развесить по различным зонам Абшерона. Место, где баранина дольше останется свежей, там и есть чистейшее место на полуострове. То есть сохранность мяса находится в прямой зависимости от чистоты воздуха.

Послушав старцев, меценат последовал их совету. И, как, наверное, уже догадались наши читатели, лучше всего мясо сохранилось именно в поселке Мардакян.

Слухи о целительных свойствах воздуха этого места быстро разлетелись по столице, и вскоре поселок начал активно застраиваться виллами и дачами бакинской элиты. Эти постройки в советское время были превращены в санатории, дома отдыха и пионерские лагеря.

Но не этот удивительный случай является отправной точкой истории Мардакяна. Сам поселок возник на месте древнего населенного пункта. Из славного исторического прошлого здесь сохранились: замки, относящиеся к 12-14 вв., и мечеть Туба-Шахи (1482 год, построена на фундаментах еще более старой мечети). Однако развиваться Мардакян начал, конечно же, гораздо позднее, в конце 19-го века, когда его живительный воздух привлек внимание бакинских миллионеров. Меценаты превратили засушливый поселок на севере Абшерона в цветущий сад, который впоследствии обеспечивал зелеными насаждениями сам Баку.

Это была очень непростая работа, учитывая особенности местного климата. Благодаря огромным усилиям и слоенным средствам, сегодня Мардакян известен своими соснами - деревьями, которые когда-то немыслимо было представить на песчаных просторах Абшерона.

Один из первых абшеронских садов заложил в Мардакяне нефтяной магнат Муртуза Мухтаров. Дело было в 1880-м году. Для этих целей сюда на баржах по морю, на арбах и верблюдах были доставлены тысячи кубометров плодороднейшего чернозема. Был решен и вопрос воды - чтобы обеспечить ею сад, бассейны и фонтаны, в пяти местах были вырыты колодцы глубиной в сорок метров, сооружены специальные хранилища. Каждый амбар для хранения воды имел пять метров в ширину и десять метров в длину. Сюда были подведены мощные насосы.

Интересно, что на даче Мухтарова имелся длинный, в четыре километра, туннель с выходом к морю. Для каких целей он предназначался, до сих пор не установлено. Загадочный туннель дожил до наших дней, но из-за осыпания грунта стал опасен.

После установления советской власти в 1924 году с легкой руки известного ботаника, академика Н.И.Вавилова здесь был создан Мардакянский дендрарий, славящийся своими ценными видами растений, привезенных из Африки, Австралии, США, Японии, Китая и других стран. Со временем дендрарий приобрел известность как центр озеленения всего Азербайджана, и отсюда на улицы и парки городов "вышли" кипарисы, сосны, маслины и многие другие породы деревьев. Сегодня в Мардакянском дендрарии собрано более двух тысяч удивительнейших представителей царства флоры.

На территории сада, в доме Муртузы Мухтарова снимались жемчужины азербайджанского кино - первый и второй варианты "Аршин мал алан", "Не бойся я с тобой", некоторые сцены из фильмов "Всадник без головы", "Тегеран - 43" и др.

В саду имеются бассейны, подземные колодцы, малые архитектурные формы, фонтаны. Подземные водные источники представляют собой настоящий исторический памятник, они расположены среди многочисленных загадочных проходов и пещер.

Еще одна значимая деталь из истории Мардакянского дендрария, которая наряду с его богатейшими зелеными насаждениями привлекает сюда туристов - в начале ХХ века здесь некоторое время жил великий русский поэт Сергей Есенин. Поэт мечтал о Персии. Но его вместо Персии привезли в Мардакян. Но Есенин так полюбил это место, что вылил свои впечатления в знаменитые "Персидские мотивы". Здесь до сих пор есть улица Есенина и его музей, а каждый житель знает его стихотворение "Шагане ты моя, Шагане". Заметим, что стихотворение названо по названию области Шаган в предместьях Мардакяна.

Вторая по значимости дача в Мардакяне принадлежала Гаджи Зейналабину Тагиеву. В этом доме он прожил свои последние годы после конфискации большевиками всей недвижимости и имущества. Тагиевская вилла была построена в 1893-1895 гг. по проекту талантливого польского архитектора И.Гославского.

Весь комплекс - двухэтажное здание, конюшня, вспомогательные пристройки расположены как бы на одном огромном "подиуме" высотой метр, покрытом каменными плитами. Такая конструкция избавляла дом от сырости.

После установления Советской власти в Азербайджане вилла была национализирована. Большевики переделали поместье на свой лад: соорудили колонны, нарушив первоначальный авторский замысел, построили новые веранды, закрыв естественный свет в комнатах и нарушив вентиляцию здания, столь необходимую в условиях знойного Абшерона, ликвидировали 15-метровый колодец. Пострадали и зеленые насаждения - на протяжении многих лет безжалостно уничтожались уникальные породы фруктовых и декоративных деревьев, завезенные из многих заморских стран.

В годы Великой Отечественной войны в этом двухэтажном доме из 50 комнат был размещен военный госпиталь. А с 1955 года здесь действует санаторий для реабилитации больных туберкулезом.

Подчеркнем, что в 1996 году по указанию Общенационального лидера Гейдара Алиева, прямой наследнице Тагиева, его внучке Сафии Абдуллаевой-Тагиевой была возвращена в полное владение часть (0,25 га) дачи деда. Сегодня здесь продолжают жить правнуки мецената. Вновь построенный каменный забор делит виллу на две части - санаторий и ту часть дачи, где живут наследники З.Тагиева.

Богачи обносили свои участки высоким каменным забором, а затейливо украшенные железные ворота издалека оповещали о том, что дача принадлежит известному в округе человеку. Часто к воротам прикрепляли мраморные таблички, где было указано имя хозяина и дата закладки садового участка.

В 1897-1901 годах была построена вилла Шамси Асадуллаева, которая являлась своеобразной рекламой преуспевания бакинской буржуазии. Сейчас вилла исполняет роль санатория "Абшерон", где лечат пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями.

Сады бакинских миллионеров больше напоминают леса - огромное количество высоких деревьев, среди которых спрятаны архитектурные творения - старый бассейн, красивые дома и различные постройки...

Сегодня в Мардакян ведут современные магистрали. Поселок разросся, обзавелся повсеместно хорошими дорогами, отелями и рейтинговыми пляжами. Но та, истинно мардакянская атмосфера из детства - ощущение уюта - осталась неизменной.

Скорее бы лето!