Семьям шехидов и инвалидам 20 Января дадут единовременную материальную помощь - ФОТО

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана в соответствии с Планом мер в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января выделило единовременную материальную помощь семьям шехидов 20 Января и инвалидам 20 Января. Это относится к 103 членам семей шехидов и 287 инвалидам 20 Января (всего к 390 человек).

Об этом замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов сказал на мероприятии, посвященном 30-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

Керимов отметил, что 20 Января - это день борьбы за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана. Он напомнил, что решением "О трагических событиях, совершенных в Баку 20 января 1990 года", принятым 29 марта 1994 года по инициативе и поручению великого лидера Гейдара Алиева, трагедии 20 Января была дана политическая и правовая оценка на государственном уровне. Он отметил, что объявление 20 Января Днем всенародной скорби, учреждение почетного имени "Шехид 20 Января", начало работ по социальной защите семей шехидов 20 Января и инвалидов 20 Января также связаны с именем Общенационального лидера Гейдара Алиева.

В мероприятии участвовали депутат, главный редактор газеты "Yeni Azərbaycan" Хикмет Бабаоглу, председатель Общества "20 Января" Султан Азимзаде и др.

Был показан фильм о событиях 20 Января 1990 года, присутствующие минутой молчания почтили память шехидов.