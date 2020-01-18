Момент ДТП со смертельным исходом в Гяндже попал на камеру - ВИДЕО

В Гяндже произошло ДТП со смертельным исходом.

Водитель автомобиля марки "Нива" теряет управление автомобилем и врезается в дерево, передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.

Водитель автомобиля Шахин Гаджиев 2004 года рождения от полученных травм скончался на месте. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

Состояние здоровья двоих оценивается как удовлетворительное, третьего - тяжелое.

По факту ведется расследование.

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