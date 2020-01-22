Названы самые популярные имена детей в Азербайджане

Обнародован список самых популярных имен новорожденных в Азербайджане.

Как сообщили АПА в министерстве юстиции, в список вошли 10 самых распространенных имен, передает Day.Az.

Самым популярным мужским именем было Юсиф, женским - Захра. В 2019-м 2464 новорожденным было дано имя Юсиф, 2468 девочкам - Захра.

Также отмечается, что в прошлом году 2262 детей назвали Али, 1977 - Гусейн, 1545 - Нурай, 1452 - Фатима, 1706 - Зейнаб, 1587 - Айлин, 1424 - Омар, 1603 - Марьям.