https://news.day.az/society/1196193.html Названы самые популярные имена детей в Азербайджане
Названы самые популярные имена детей в Азербайджане
Обнародован список самых популярных имен новорожденных в Азербайджане.
Как сообщили АПА в министерстве юстиции, в список вошли 10 самых распространенных имен, передает Day.Az.
Самым популярным мужским именем было Юсиф, женским - Захра. В 2019-м 2464 новорожденным было дано имя Юсиф, 2468 девочкам - Захра.
Также отмечается, что в прошлом году 2262 детей назвали Али, 1977 - Гусейн, 1545 - Нурай, 1452 - Фатима, 1706 - Зейнаб, 1587 - Айлин, 1424 - Омар, 1603 - Марьям.
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