В Баку меняется схема движения трех автобусных маршрутов

С учетом обращений граждан, в Баку внесены изменения в направления движения автобусов по трем регулярным маршрутам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА), согласно внесенным изменениям в маршрут автобусов линии № 117, теперь они будут двигаться в направлении Центра транспортного обмена "Локбатан". Из-за того, что состояние дороги между ТЦ "Бина" и "Садарак" оставляет желать лучшего, движение автобусов до данному участку создавало проблемы, что вызывало недовольство у пассажиров.

Автобусы маршрутной линии № 185 будут теперь курсировать через улицы Юсифа Велиева - Дадаша Васифа - Исрафила Мамедова.

Также изменено направление движения автобусов маршрутной линии № 206. Согласно новому маршруту автобусы будут ехать до места под названием "Новые дома" в поселке Локбатан. Это обеспечит удобный доступ жителей данной территории к станции метро "Эльмляр Академиясы".

Вышеуказанные изменения будут применены с 25 января 2020 года.