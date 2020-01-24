Сахиль Бабаев призвал молодежь к участию в конкурсе "Восхождение" - ВИДЕО

Член организационного комитета конкурса "Восхождение" и министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев обратился к профессионалам, желающим продвигаться на рынке труда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Бабаев сообщил, что конкурс "Восхождение" является серьезным шагом для профессионалов, которые желают продвигаться на рынке труда. "Каждый этап конкурса предлагает новые возможности. Полуфиналисты, успешно прошедшие отбор, смогут встретиться с профессионалами, финалисты получат план индивидуального развития и даже смогут работать руководителями-управленцами. Конкурс "Восхождение" - очередная инициатива правительства Азербайджана в направлении развития человеческого капитала", - сказал министр.

"В результате, каждый принявший участие в "Восхождении" независимо от возраста, специальности, сферы деятельности, независимо от того в частном или государственном секторе он работает, участвует в программе развития требуемого кадрового запаса, превращается в лицо, которое построит будущее страны. Присоединяйтесь к "Восхождению", пусть "Восхождение" начнется с вас!", - сказал Сахиль Бабаев.

Отметим, что регистрация на участие в конкурсе "Восхождение", учрежденного указом Президента Ильхама Алиева, будет продолжаться до второго февраля.