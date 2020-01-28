Министр здравоохранения Огтай Ширалиев подписал приказ "Об усилении профилактических мер против нового коронавируса (2019-nCoV)".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства, по данным Всемирной организации здравоохранения, впервые в декабре 2019 года в китайском городе Ухань был обнаружен новый коронавирус (2019-nCoV) неизвестного происхождения, который является возбудителем пневмонии.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Таиланде, Южной Корее, Японии и ряде других стран.

Приказ подписан в целях усиления профилактических мер в республике против новой коронавирусной инфекции.

В документе даны соответствующие поручения по усилению работы в медицинских учреждениях по выполнению требований санитарно-гигиенического режима и проведению дезинфекционных мероприятий, обеспечению выделения и оснащения специальных палат для госпитализации больных с подозрением, особенно детей и пожилого населения, на острую респираторную вирусную инфекцию.

Также в приказе указывается при необходимости ввести ограничивающий режим в медицинских учреждениях, обеспечить пользование медперсоналом индивидуальными средствами защиты (масками), создать запасы лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, а также индивидуальных средств защиты для медперсонала.

Одновременно, в приказе отражено обеспечение взаимосотрудничества специалистов Государственного таможенного комитета и Министерства здравоохранения для ведения медицинского наблюдения за лицами, прибывающими из стран, где есть вспышки заболевания, с целью предотвращения проникновения болезни в страну.