Эксплуатируемая более 50 лет понижающая подстанция "Ичеришехер" была полностью реконструирована. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу закрытого акционерного общества (ЗАО) "Бакинский метрополитен".

В пресс-службе отметили, что были обновлены 6-киловольтный комплект распределительного устройства, 380-вольтные и 220/127-вольтные распределительные устройства, а также 110-вольтная плата постоянного тока.

"В целях увеличения мощности подстанции установлены шесть новых трансформаторов, в том числе два комплекта силового оборудования (мощностью 630 киловольт-ампер), два осветительных устройства (мощностью 400 киловольт-ампер) и два устройства обеспечивающих питание сигнального оборудования (мощностью 63 киловольт-ампер)", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что установленные устройства и оборудование изготовлены компанией Siemens.

"Представители компании Siemens ознакомились с работой полностью реконструированной подстанции "Ичеришехер", провели проверку. Подстанция работает на полную мощность", - заявили в пресс-службе ЗАО.

Также было отмечено, что работы по подключению подстанции к центральной системе SCADA (дистанционное управление технологическими процессами) выполнены компанией Siemens.

Отметим, что за последние два года была реконструирована система электроснабжения и введены в эксплуатацию две новые подстанции в Наримановском электродепо. Ранее эта работа проводилась на подстанциях "Сахил", "Гянджлик", "Эльмляр Академиясы".