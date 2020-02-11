Кабинет министров Азербайджана внес изменения в Правила пользования водой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, компаниям при осуществлении проектов, связанных с водоснабжением и выводом сточных вод, нужно провести оценку воздействия их на окружающую среду и в случае положительного заключения экологической экспертизы следует разрешить использование этого оборудования.

Проекты по регулированию и повторному использованию сточных вод также подлежат экологической экспертизе.

Данное решение даст стимул улучшению экологического состояния в стране, эффективной защите окружающей среды, соответствию экологической политики международным стандартам.