Историю Азербайджана можно изучать не только по учебникам, но и посещая исторические места, которые сами по себе представляют огромную ценность. Ведь каждое древнее строение, каждый уголок и даже камешек хранит в себе много тайн и секретов. Чтобы соприкоснуться с историей, почерпнуть полезную информацию и узнать исторические факты, не обязательно выезжать за пределы Баку.

Достаточно просто заглянуть в самое сердце города - Ичеришехер, откуда начиналась наша столица. Ведь именно там построена настоящая жемчужина архитектуры Азербайджана - Дворец Ширваншахов.

Наверняка, в Баку трудно найти человека, который хоть раз не посещал бы этот исторический комплекс. Но это место притягивает к себе как магнит, даже если был тут не раз. Тем более, что в экспозиции всегда можно увидеть что-то новое. А недавно была открыта после капитальной реставрации новая экспозиция, познакомиться с которой мы с вами сегодня и направимся.

Пройдя через железные ворота, мы купили два билета в кассе (стоимость 2 маната) и оказались в уютном дворике с фонтаном посередине. Здесь же расположен стенд со схематичным изображением комплекса с подробным описанием на трех языках. Хочу отметить, что пояснительные таблички на трех языках установлены здесь перед каждым памятником и экспонатом.

СПРАВКА: Комплекс был построен в период с XIII по XVI века. Постройка дворца была связана с переносом столицы государства Ширваншахов из Шемахи в славившийся гаванью Баку. Дворец образует комплекс, куда входят жилое здание Ширваншахов (вход верхнего этажа), второе жилое здание (для прислуги, вход нижнего этажа), Диванхане, усыпальница Ширваншахов, дворцовая мечеть 1441 года с минаретом, остатки разрушенной мечети Кей Губад, врата Мурада, баня и мавзолей придворного учёного Сейида Яхья Бакуви.

Учитывая, что комплекс достаточно масштабный, мы расскажем о самых новых экспозициях и самых любопытных его местах.

Начать знакомство с обновленным музеем мы решили с жилого здания Ширваншахов (XII-XV века), которое после реставрации просто не узнать. Войдя внутрь, мы попали в комнату округлой формы с двумя входами во внутренние покои, стены которой украшали ковры. Посередине комнаты находилось круглое отверстие с решеткой, обнесенное невысоким бордюром. Заглянув в него, я увидел тени людей, услышал шаги. Пообщавшись с работницей музея, которая любезно ответила на мои вопросы, я выяснил, что внизу находится комната для слуг. Вернее, когда-то находилась, а благодаря установленному внизу проектору и спецэффектам можно пронаблюдать за жизнью того периода, находясь в 21 веке. Невероятное ощущение - будто переносишься на века назад. При помощи этого отверстия семья шаха могла следить за тем, чем занимаются их слуги.

Вместе с нашим экскурсоводом мы отправились дальше, очутившись в следующей комнате, где стоял огромный макет нашего города с подсветкой, который смотрелся очень впечатляюще. Это миниатюрное изображение Баку позволяло взглянуть на него с высоты птичьего полета. Стены комнаты украшали картины с изображением старинной городской архитектуры.

Здесь развернута большая экспозиция старинного оружия. Представлена медная посуда, украшения, монеты, образцы национального азербайджанского костюма, аксессуары, ковры, образцы старинной вышивки, искусно выполненные шкатулки, всевозможная кухонная утварь, кувшины, старинный Коран и т.д. Одним словом, все, что должно быть в жилом доме. Экспонаты, относящиеся к разным векам и найденные во время археологических раскопок, как на территории дворцового комплекса, так и на территории исторического центра Ичеришехер и Ширвана, демонстрируются как на стеклянных подставках, так и в стенных нишах. Здесь же находится сувенирный магазин, где каждый желающий может приобрести на память частичку нашей истории, архитектуры...

Наконец, мы добрались до тронного зала, представляющий собой просторную комнату с огромным куполом. Я часто бывал здесь, но в этот раз был просто поражен. Благодаря анимационным эффектам создается впечатление, что здание начинает рушиться, купол обваливается, разлетаясь на мелкие кусочки. Все это сопровождается соответствующей музыкой. Благодаря проецируемому изображению, выясняется, что раньше купол был покрыт голубой керамической плиткой, что делало его похожим на небосвод. Центр комнаты устлан яркими узорчатыми коврами, где разложены мутаккя, здесь же лежат старинные нарды. А в углу установлены планшеты, на которых можно послушать музыку в исполнении национальных инструментов.

Само здание производит невероятное впечатление благодаря своим массивным колоннам, расписным аркам, красивым узорам. Поясняя особенности росписи, гид отметила, что комплекс Дворца Ширваншахов относится к Ширван-Абшеронской архитектурной школе, для которой характерны две особенности: использование природного известняка, а также применение высеченных каменных плит, искусно вырезанных каменных решеток и проявление внимания к гармоничным пропорциям каменных конструкций.

СПРАВКА: В 1964 году дворцовый комплекс был объявлен музеем-заповедником и взят под охрану государства. В 2000 году уникальный архитектурный и культурный ансамбль, наряду с обнесенной крепостными стенами исторической частью города и Девичьей башней, был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Спускаясь по достаточно крутой лестнице на другой уровень комплекса, мое внимание привлекла комната, напоминающая сокровищницу с коврами, национальными костюмами, музыкальными инструментами, украшениями и т.д. Оказалось, что это своего рода фото-студия, являющаяся излюбленным местом для туристов, которые могут сфотографироваться, переодевшись в национальные одежды, надев доспехи и головные уборы. Стоимость такой фотографии (большой) - 10 манатов. По словам местного фотографа, фото можно получить за пять минут.

Оказавшись внизу, мы повернули налево, прошли вдоль стены, чтобы попасть во второе здание Ширваншахов, где раньше жила прислуга. Внутри также использовался проектор, с помощью которого демонстрировался фильм о раскопках древней Баиловской крепости, имеющей, как выяснилось, прямое отношение к Дворцу Ширваншахов. Здесь также были выставлены массивные камни крепости с надписями на арабском языке и установлена небольшая конструкция с подсветкой, представляющая собой своеобразный чертеж Баиловской крепости, погруженный в настоящую воду - интересная попытка ученых воссоздать картину прошлых лет.

По словам работницы музея, фильм, представленный в экспозиции, был снят в 1946 году, когда в ходе раскопок был обнаружен удлиненный прямоугольный периметр размером 180 на 40 метров. Толщина стен этого массивного оборонительного сооружения составляла 2 метра. По углам и в углублениях стояли 15 полукруглых башен с отверстиями для лучников. Останки 8 из них были найдены во время раскопок. Кстати, в соседнем помещении выставлен макет Баиловской крепости.

Выйдя из здания, мы очутились в просторном дворе Дворца Ширваншахов, где практически по всему периметру на специальных подставках под стеклянными навесами были установлены камни Баиловской крепости, каждый фрагмент был частью надписей, которые попытались восстановить ученые.

Мое внимание привлек мавзолей Сейида Яхья Бакуви, относящийся ко второй половине XV века, известный в народе, как мавзолей "дервиша". Бакуви был учителем детей Ширваншаха Халилуллаха I, придворным ученым, который занимался медициной, математикой и астрологией. Здание имеет восьмигранный корпус с куполом конусообразной формы, напоминающий пирамидальный шатер. Спустившись по очень крутой лестнице в вниз в склеп, я только благодаря вспышке своего фотоаппарата смог разглядеть надгробье. Здесь полный мрак, если не принимать во внимание слабый лучик солнечного света, проходящий внутрь через небольшое отверстие в стене.

Много интересного нам рассказали во время посещения мавзолея семьи Ширваншахов (XV). Внутри зала, центральная часть которого покрыта куполом, находятся надгробья, принадлежащие членам шахской семьи. По словам смотрительницы, самое высокое из них принадлежит самому шаху Халилуллаху I, слева от него находятся могилы его матери Бике ханум и 6-летнего сына Фарруха Ямина. Затем мы увидели надгробные плиты его жены Ханики ханум и 3-х его детей (Мухаммеда Ибрагима, Амира Бахрама и Шейха Салеха). Здесь действительно находятся могилы, во время раскопок среди останков членов шахской семьи были обнаружены украшения и драгоценности, которые сегодня хранятся в Национальном музее истории Азербайджана. Во время раскопок также был обнаружен фрагмент савана, сотканного из золотых нитей...

Немного прогулявшись по двору между Шахской мечетью и усыпальницей, в центре которого находится фонтан с золотыми рыбками, поставлены скамейки для отдыха и растет фисташковое дерево, которому больше 300 лет, мы присели немного отдохнуть.

Находясь в музее, советую обязательно посмотреть развалины шахского хамама. Он состоит из целого лабиринта комнат, большая часть из которых разрушилась от времени. По словам работницы музея, котел для горячей воды, который топился при помощи мазута, стоял за пределами стен бани. Об этом свидетельствуют трубы, расположенные в нижней части хамама, по которым горячая вода набиралась в специальные углубления в центре.

За время нашего пребывания в комплексе, мы увидели несколько групп туристов, которые с большим интересом смотрели вокруг. Особенно в новоотреставрированной части Дворца, где экспонаты, сопровожденные современными технологиями, поражают воображение. Было немало и студенческих групп, и родителей с детьми. Кстати, как мне рассказали, дети - частые гости музея. И это замечательно, потому что не зная прошлого невозможно двигаться в будущее.

Нет сомнения, что новое поколение азербайджанцев будет знать свою историю, потому что государство делает все для этого. Вот и Дворец Ширваншахов предстал перед нами в новом облике. И мы сегодня, по прошествии веков, можем любоваться великолепием памятника, который по сей день остается одним из символов Азербайджана.