В Шахдагском национальном парке прошла выставка - ФОТО
Под девизом "Познай природу вместе с нами" в Шахдагском национальном парке Исмаиллинского района была организована выставка и познавательная прогулка.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, после пешеходной прогулки по Шамахе, Габале и Исмаиллы они посетили крепость Джаваншира и выставку, организованную в Шахдагском национальном парке.
"На выставке были представлены ручные работы и различные рисунки, отражающие атрибуты Национального парка, изготовленные жителями близлежащих сел", - сообщил директор Шахдагского национального парка Акиф Мамедов.
Мамедов отметил, что целью выставки является пропаганда древней истории региона, создание условий для участия местного населения в сфере туристических услуг и повышение интереса экотуристов к Шахдагскому национальному парку.
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