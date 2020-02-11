Под девизом "Познай природу вместе с нами" в Шахдагском национальном парке Исмаиллинского района была организована выставка и познавательная прогулка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, после пешеходной прогулки по Шамахе, Габале и Исмаиллы они посетили крепость Джаваншира и выставку, организованную в Шахдагском национальном парке.

"На выставке были представлены ручные работы и различные рисунки, отражающие атрибуты Национального парка, изготовленные жителями близлежащих сел", - сообщил директор Шахдагского национального парка Акиф Мамедов.

Мамедов отметил, что целью выставки является пропаганда древней истории региона, создание условий для участия местного населения в сфере туристических услуг и повышение интереса экотуристов к Шахдагскому национальному парку.