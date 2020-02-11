https://news.day.az/society/1202047.html Каждый прибывший из Китая пациент проверен с помощью тестов против коронавируса - Минздрав
Каждый прибывший из Китая пациент проверен с помощью тестов против коронавируса - Минздрав
"Как сообщили Министерству здравоохранения в Клиническом медицинском центре, каждый человек, помещенный в инфекционное отделение для определения вируса, проверен с помощью привезенных в страну тестов".
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения:
"Ответы этих тестов - отрицательные, то есть у этих лиц заболевание не выявлено. Ежедневная информация о помещенных в инфекционное отделение предоставляется прессе".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре