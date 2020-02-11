"Как сообщили Министерству здравоохранения в Клиническом медицинском центре, каждый человек, помещенный в инфекционное отделение для определения вируса, проверен с помощью привезенных в страну тестов".

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения:

"Ответы этих тестов - отрицательные, то есть у этих лиц заболевание не выявлено. Ежедневная информация о помещенных в инфекционное отделение предоставляется прессе".