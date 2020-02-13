В связи с парламентскими выборами по Загатальскому избирательному округу №111 были отменены результаты голосования в двух избирательных участках, по Кяльбаджарскому избирательному округа №123 - в одном избирательном участке.

Как сообщил АПА председатель Загатальской окружной избирательной комиссии №111 Зохраб Исмаилов, в комиссию поступила информация о нарушениях на избирательных участках округа №4 и №43, передает Day.Az.

Поступившая жалоба была рассмотрена, подтвердилось, что на этих участках были допущены определенные нарушения. Решением комиссии результаты голосования на этих участках признаны недействительными.

Как сообщил АПА председатель Кяльбаджарской окружной избирательной комиссии №123 Адиль Муртузаев, в связи с невозможностью определения волеизъявление избирателей по окружному избирательному участку №10 результаты голосования на этом участке были отменены.