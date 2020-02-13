Агентство пищевой безопасности (АПБ) назвал новшества в Системе учета и идентификации животных.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Исполнительном секретариате правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в направлении создания этой системы предпринят ряд шагов: "В связи с этим создана Рабочая группа. Совместно со Всемирным банком подготовлено техническое задание программного обеспечения, и начался процесс закупа. Для поэтапного внедрения системы планируется выбрать Баку, Сумгайыт и Абшеронский район в качестве пилотного региона, провести там идентификацию скота и лошадей, а также учет предприятий, занимающихся производством и переработкой животноводческой продукции. В пилотном регионе 55 455 голов крупнорогатого, 145 305 голов мелкорогатого скота и 409 лошадей. В течение года планируется провести их идентификацию и учет".