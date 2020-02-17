В Гяндже мужчина умер за рулем автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Хаджикенд.

По сообщению, у водителя Мустафаева Джалала Хилал оглу 1955 г.р. случился сердечный приступ за рулем автомобиля марки "Нива". В результате мужчина скоропостижно скончался за рулем автомобиля.

Экспертиза подтвердила, что причиной смерти стал сердечный приступ, а не ДТП.

Отметим, что во время происшествия супруга водителя также находилась в салоне автомобиля.