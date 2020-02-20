В связи с 28-й годовщиной Ходжалинской трагедии в парке, расположенном в Хатаинском районе столицы, где установлен памятник "Крик матери", продолжаются работы по подготовке и благоустройству, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В соответствии с распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджана Самира Нуриева о проведении 28-й годовщины Ходжалинского геноцида ИВ Хатаинского района подготовила план мероприятий.

Согласно плану, в парке протяженностью 1020 метров, где расположен памятник, началась посадка свыше 120 тысяч цветов и декоративных кустарников.

Кроме того, обновлен газон на улице Юсифа Сафарова и проспекте Ходжалы, посажены разные цветы и декоративные кустарники.

Наряду с этим, с целью обеспечения удобного передвижения граждан в День памяти, на территории, прилегающей к парку, ставшему местом посещения тысяч наших соотечественников, проводятся работы по благоустройству.

Напомним, что мемориальный комплекс "Крик матери", посвященный Ходжалинскому геноциду, являющемуся памятью крови азербайджанского народа, был сооружен в 1993 году.

Ежегодно 26 февраля в связи с очередной годовщиной Ходжалинского геноцида памятник посещают тысячи людей.

Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские агрессоры совершили в азербайджанском городе Ходжалы геноцид, являющийся одной из самых страшных трагедий в истории человечества. Со дня этой трагедии минуло 28 лет. В результате этой массовой бойни были жестоко убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков - всего 613 человек, 487 стали инвалидами, 1275 мирных жителей взяты в плен, судьба 150 из них неизвестна до сих пор. В результате этого геноцида были полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей. Ежегодно азербайджанцы мира и люди, ставящие справедливость превыше всего, почитают память жертв Ходжалинского геноцида.