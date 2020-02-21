https://news.day.az/society/1204994.html В Азербайджане осужденным наркоманам будут оказывать бесплатную психологическую помощь
В Азербайджане осужденным наркоманам будут оказывать бесплатную психологическую помощь
Кабмин Азербайджана внес поправку в свое постановление "Об утверждении "Правил принудительного лечения осужденных наркозависимых, отбывающих срок в исправительных учреждениях" № 14 от 28 января 2016 года,
Решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно решению, эти лица будут обеспечены бесплатной психологической помощью в порядке, установленном законом "О психологической помощи".
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