В ЗАО "Бакинский метрополитен" начались противоэпидемические мероприятия в связи с распространившимся в Китае коронавирусом ("2019-nCoV").

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, начальник пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов отметил, что противоэпидемические мероприятия будут проведены в местах наибольшего скопления людей - на станциях и в поездах.

По его словам, интенсивность и плотность пассажиропотока требуют усиления дополнительных мер в метрополитене:

"Для этого ЗАО "Бакинский метрополитен" совместно со специализирующейся в этой сфере службой приступили к дезинфекции. Данные мероприятия начаты с сегодняшнего дня в поездах в депо "Нариманов". В соответствии с графиком, поэтапно будут дезинфицированы все вагоны. Эти мероприятия будут проводиться на станциях в ночную смену. Работы будут проводиться на всех станциях, дважды в месяц, в проходах, вестибюлях, на платформах и путях".

Б.Мамедов отметил, что кроме того, ежедневно по несколько раз будут очищаться дезинфектантом поручни эскалаторов, входные двери и другие поверхности, с которыми наиболее часто контактируют пассажиры.