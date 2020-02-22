Бывший глава ИВ Нефтчалинского района Исмаил Велиев и другие задержанные вместе с ним в ходе спецоперации СГБ чиновники сегодня предстали перед судом.

Согласно информации, решением Сабаильского районного суда в отношении Исмаила Велиева и Анара Джафарова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Напомним, что они обвиняются в использовании служебного положения в корыстных целях, коррупции и получении взяток.

Отметим, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Исмаил Велиев был освобожден от должности главы ИВ Нефтчалинского района.