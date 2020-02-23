В религиозной сфере в Азербайджане, как и в других областях, царит стабильность.

Об этом в воскресенье сказал Trend председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, передает Day.Az.

По его словам, Азербайджан, благодаря своей толерантности и мультикультуральным ценностям, признается во всем мире образцовой страной.

"В ходе встречи Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с Папой Римским Франциском 22 февраля глава Католической церкви, отметив, что в Азербайджане царит общественно-политическая стабильность, народ живет в благоденствии, затронул толерантные отношения между религиозными общинами в стране. Он отметил, что в Азербайджане нет конфронтаций между различными религиозными конфессиями и течениями. Между тем, в некоторых странах наблюдаются противостояния и столкновения между различными религиозными течениями, радикальные, экстремистские группировки эксплуатируют религию для достижения своих целей. Однако с этой точки зрения в Азербайджане царит стабильность и спокойствие. Модель толерантности и мирного сосуществования, представленные Азербайджаном - факторы, предоставляющие возможность устранения столкновений и антагонизмов, происходящих в мире. В то же время, в Азербайджане укоренился межкультурный диалог, гармония в отношениях между мусульманами, христианами и иудеями, созданы необходимые условия для свободной деятельности всех религиозных конфессий. Представители христианских и иудейских, а также мусульманских стран, посещающие Азербайджан, высоко оценивают эту стабильную обстановку", - сказал Гурбанлы.

Он отметил, что Азербайджан также вносит неоценимый вклад в поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога.

"Как известно, в прошлом году в Азербайджане был проведен второй саммит религиозных лидеров мира, и в мероприятии приняли участие известные религиозные лидеры. В ходе всех выступлений на саммите была крайне высоко оценена религиозная ситуация в стране. Все это является логичным результатом успешной политики Президента Ильхама Алиева. Также под руководством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой мультикультуральные, толерантные ценности Азербайджана продвигаются в мировом масштабе. Как известно, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева была удостоена в Ватикане папского рыцарского ордена самой высокой степени. Первый вице-президент Мехрибан Алиева была удостоена этой награды за деятельность и вклад в продвижение культуры, в том числе за развитие взаимодействия с институтами Святого престола. Естественно, это также знак высокой оценки деятельности Мехрибан Алиевой на международной арене", - добавил Мубариз Гурбанлы.