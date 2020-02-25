https://news.day.az/society/1206119.html В Стамбуле открылась выставка, посвященная Ходжалинскому геноциду - ВИДЕО
В Стамбуле открылась выставка, посвященная Ходжалинскому геноциду - ВИДЕО
В Стамбуле открылась выставка фотографий, посвященная Ходжалинскому геноциду.
Как передает Day.Az со ссылкой на Haber Global, организованная Генеральным консульством Азербайджанской Республики в Стамбуле выставка демонстрируется на станции метро Yeni kapı.
На иллюстрациях показаны пережитые в день геноцида ужасы и зверства, учиненные армянами в Ходжалы против местного азербайджанского населения.
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