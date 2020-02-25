В Стамбуле открылась выставка фотографий, посвященная Ходжалинскому геноциду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Haber Global, организованная Генеральным консульством Азербайджанской Республики в Стамбуле выставка демонстрируется на станции метро Yeni kapı.

На иллюстрациях показаны пережитые в день геноцида ужасы и зверства, учиненные армянами в Ходжалы против местного азербайджанского населения.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.