Азербайджан взял на карантин всех, кто контактировал с зараженным гражданином Грузии.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Минздрава Азербайджана и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

В заявлении отмечается, что были тщательно изучены кадры пересечения этим гражданином ирано-азербайджанской границы.

"При пересечении границы в пункте пропуска "Астара" повышенной температуры или других симптомов заболевания у него выявлено не было. Возможно, за 10-12 часов, понадобившихся, чтобы добраться до границы с Грузией, у него проявились признаки заболевания", - говорится в заявлении.

Минздрав добавил, что инкубационный период заболевания составляет 14 дней.

"Предпринимаются серьезные меры. Все, кто контактировал с зараженным гражданином Грузии, - в том числе сотрудники таможни, пограничники и медперсонал, определены и взяты на карантин", - заявили в Министерстве.