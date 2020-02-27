Азербайджан взял на карантин всех, кто контактировал с зараженным гражданином Грузии - Официальное заявление
Азербайджан взял на карантин всех, кто контактировал с зараженным гражданином Грузии.
Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Минздрава Азербайджана и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.
В заявлении отмечается, что были тщательно изучены кадры пересечения этим гражданином ирано-азербайджанской границы.
"При пересечении границы в пункте пропуска "Астара" повышенной температуры или других симптомов заболевания у него выявлено не было. Возможно, за 10-12 часов, понадобившихся, чтобы добраться до границы с Грузией, у него проявились признаки заболевания", - говорится в заявлении.
Минздрав добавил, что инкубационный период заболевания составляет 14 дней.
"Предпринимаются серьезные меры. Все, кто контактировал с зараженным гражданином Грузии, - в том числе сотрудники таможни, пограничники и медперсонал, определены и взяты на карантин", - заявили в Министерстве.
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