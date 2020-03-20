В Азербайджане еще раз продлили каникулы в учебных заведениях.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение было принято оперативным штабом при Кабинете министров страны.

Согласно решению, перерыв в занятиях продлевается до 18 апреля. Первым учебным днем станет 20 апреля.

В сообщении штаба отмечается, что продолжаются неотложные мероприятия по пресечению распространения коронавирусной инфекции COVİD - 19 в Азербайджане и усилению мер по социальной изоляции.

"В рамках мер по социальной изоляции, с целью предотвращения фактов инфицирования и для повышения эффективности принятых в этом направлении мер, было принято решение о приостановлении обучения во всех учебных заведениях страны, учебно-воспитательного процесса и связанных с ними мероприятий с 29 марта по 18 апреля (первый учебный день назначен на 20 апреля)", - говорится в сообщении.

Отметим, что коронавирус COVİD-19 продолжает стремительно распространяться во многих странах.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана сообщил, что долгий инкубационный период вируса, высокий темп распространения и тот факт, что вакцина все еще не создана, вынудили государства ужесточить меры. Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной пандемией, и исходя из ее рекомендаций и требований возникла необходимость для принятия ряда экстренных мер на территории страны.

В связи с этим в течение месяца отменены все массовые мероприятия. От государственных и частных структур, а также граждан требуется соблюдение особых правил.