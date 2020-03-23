Baku Media Center подготовил видеоролики в поддержку борьбы с коронавирусом

Учитывая стремительное распространение коронавируса (COVID-19), увеличение количества зараженных в мире и актуальность проблемы, Baku Media Center в рамках социальной ответственности подготовил серию специальных видеороликов.

Как сообщает Day.Az, видеоролики, подготовленные с целью просветить и проинформировать граждан, рассказывают о способах борьбы с коронавирусом, призывают людей не паниковать и придерживаться простых правил гигиены.

Предлагаем вниманию читателей данные видео: