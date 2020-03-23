https://news.day.az/society/1215173.html Baku Media Center подготовил видеоролики в поддержку борьбы с коронавирусом - ВИДЕО
Baku Media Center подготовил видеоролики в поддержку борьбы с коронавирусом - ВИДЕО
Учитывая стремительное распространение коронавируса (COVID-19), увеличение количества зараженных в мире и актуальность проблемы, Baku Media Center в рамках социальной ответственности подготовил серию специальных видеороликов.
Как сообщает Day.Az, видеоролики, подготовленные с целью просветить и проинформировать граждан, рассказывают о способах борьбы с коронавирусом, призывают людей не паниковать и придерживаться простых правил гигиены.
Предлагаем вниманию читателей данные видео:
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